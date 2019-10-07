سحر لا تتخيله.. تناول كوب ماء دافئ قبل الإفطار علاج لـ 5 مشاكل

عادة ما ينصح الاطباء وخبراء التغذية بضرورة تناول كوب من الماء الدافئ مضاف له عصير الليمون، صباحًا على الريق فور الاستيقاظ، فهو له العديد من الفوائد الصحية المختلفة للمعدة و القولون و الكبد و كذلك لخسارة الوزن.



إليك أبرز فوائد كوب الماء الدافئ بالليمون صباحًا بحسب موقع Health24 :



1- يعمل الماء الدافئ مع الليمون على تنظيف الكبد وطرد السموم من الجسم

2- يساعد الماء الدافئ على الريق، على زيادة تدفق الدم في الجسم وتنشيط الدورة الدموية

3- شرب كوب الماء الدافئ صباحا مفيد لمرضى السكر حيث أنه يعمل على ضبط مستوى السكر في الدم

4- يساعد الماء الدافئ بالليمون على حرق الدهون بالجسم وانقاص الوزن وعادة ما ينصح أطباء التخسيس بتناول هذا المشروب صباحا

5- كوب الماء الدافئ بالليمون يساعد على تحسين عملية الهضم كما أنه يعالج الانتفاخات و الامساك.