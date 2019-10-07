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سحر لا تتخيله.. تناول كوب ماء دافئ قبل الإفطار علاج لـ 5 مشاكل

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 01:08 م
فوائد الماء الدافئ
فوائد الماء الدافئ بالليمون
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رشا عوني
عادة ما ينصح الاطباء وخبراء التغذية بضرورة تناول كوب من الماء الدافئ مضاف له عصير الليمون، صباحًا على الريق فور الاستيقاظ، فهو له العديد من الفوائد الصحية المختلفة للمعدة و القولون و الكبد و كذلك لخسارة الوزن.

إليك أبرز فوائد كوب الماء الدافئ بالليمون صباحًا بحسب موقع Health24 :

1- يعمل الماء الدافئ مع الليمون على تنظيف الكبد وطرد السموم من الجسم
2- يساعد الماء الدافئ على الريق، على زيادة تدفق الدم في الجسم وتنشيط الدورة الدموية
3- شرب كوب الماء الدافئ صباحا مفيد لمرضى السكر حيث أنه يعمل على ضبط مستوى السكر في الدم
4- يساعد الماء الدافئ بالليمون على حرق الدهون بالجسم وانقاص الوزن وعادة ما ينصح أطباء التخسيس بتناول هذا المشروب صباحا
5- كوب الماء الدافئ بالليمون يساعد على تحسين عملية الهضم كما أنه يعالج الانتفاخات و الامساك.
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