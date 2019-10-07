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مرأة

بمجوهرات راقية.. دنيا بطمة تستعرض أناقتها فى أحدث ظهور لها

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 02:00 م
دنيا بطمة
دنيا بطمة
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة المغربية دنيا بطمة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، صورا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.

تألقت دنيا فى الصور بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستان طويل باللون الذهبى، وأتسم بشق من الجانب كشف عن ساقها، وقد حمل التصميم توقيع Thaher Baqer Mr. Swaroviski، وأنتعلت حذاء ذا كعب عالى باللون الأسود، كما تزينت بمجوهرات راقية.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت الفنانة المغربية، على تسريحة شعر بسيطة من أنامل المصففه Ghanya Abzo، فيما وضع لها خبراء التجميل فاطمة وسعاد مكياجا جذابا متناسقا مع لون بشرتها.


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