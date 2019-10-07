بعد 65 عامًا.. منتخب إيطاليا يعود للقميص الأخضر.. صور

أعلن المنتخب الإيطالي لكرة القدم، عن القميص الخاص بمباراة اليونان، والمقرر إقامتها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات "يورو" 2020.



وذكر الحساب الرسمي للمنتخب الإيطالي عبر "تويتر"، أن القميص من تصميم شركة "بوما" العالمية، ومستوحى من عصر النهضة.



وكان منتخب إيطاليا ارتدى اللون الأخضر مرة واحدة فقط في تاريخه، أمام الأرجنتين، بالمباراة التي انتهت بفوزه 2-0 على ملعب "الأولمبيكو" عام 1954.



ويشتهر المنتخب الإيطالي بـ "الآتزوري" ويعني الأزرق، وهو لون القميص الذي يرتديه منذ أكثر من 100 عامًا وحتى الآن.



ويتصدر منتخب الآتزوري، المجموعة العاشرة برصيد 18 نقطة، متفوقًا على فنلندا، وأرمينيا، والبوسنة والهرسك، واليونان، وليشتنشتاين.