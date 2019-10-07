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ديني

زوجة تسأل دار الإفتاء .. والشيخ: ايه دخل أخو زوجك في الموضوع .. فيديو

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 02:47 م
زوجة تسأل دار الإفتاء
زوجة تسأل دار الإفتاء .. والشيخ: ايه دخل أخو زوجك في الموضوع
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محمد شحتة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "أخو زوجي خيرني بين الطلاق أو السفر، مع إن شرط الزواج عدم السفر وتم الموافقة منهم؟

وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن هناك سؤالا أهم من هذا السؤال وهو : ما هي علاقة أخو الزوج بالموضوع؟ منوها أن هذه مسألة بين المرأة وزوجها ينبغي حلها في إطار قوله "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ".

وأشار إلى أن الله شرع عند الإختلاف بين الزوجين أن يصلحا بينهما صلحا، والإصلاح يكون من الزوجين للزوجين فقط بدون تدخل أحد عليهما.

وأوضح، أنه ينبغي على الزوج تنفيذ ما تم الإتفاق عليه عند الزواج ولا يسمح لأخيه أن يتدخل في المسألة إلا إذا تأزمت المشكلة ففي هذه الحالة يحكم الزوجان من يرتضيان حكمه.

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