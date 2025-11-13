محافظ الغربية يستقبل وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان في ختام زيارتهم للمحافظة

استقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، يرافقه الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ ، بديوان عام المحافظة، وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس وأمين اللجنة الاقتصادية، وعضوية الأستاذ سعيد عبد الحافظ عضو المجلس، والأستاذة شيرين المصري مسؤول لجنة حقوق الإنسان، والأستاذ محمد طلعت باحث اللجنة الاقتصادية، في ختام زيارتهم الميدانية لمحافظة الغربية التي استمرت على مدار يومين، والتي تضمنت لقاءات موسعة مع القيادات التنفيذية ومديري المديريات الخدمية لمتابعة جهود المحافظة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال اللقاء، رحب محافظ الغربية بالوفد، مؤكدًا أن المحافظة تسير بخطى ثابتة في تطبيق نهج الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والهادف إلى بناء الإنسان قبل البنيان، مشددًا على أن احترام حقوق المواطن والارتقاء بجودة حياته يمثلان جوهر عملية التنمية الشاملة التي تنفذها المحافظة في مختلف القطاعات.

تحرك عاجل

واستهل اللقاء بعرض فيلم وثائقي تناول مقومات محافظة الغربية ومشروعاتها القومية والتنموية، نال إعجاب أعضاء الوفد الذين أشادوا بما شاهدوه من تطور نوعي في الأداء التنفيذي ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد أعضاء الوفد أن اللواء أشرف الجندي يُعد نموذجًا للمسؤول الوطني القريب من الناس، الذي يجمع بين الحزم في الإدارة والإنسانية في التعامل، مشيرين إلى أنه معروف بين أبناء الغربية بأنه “جابر الخواطر” وحريص دائمًا على الإنصات لمطالب المواطنين وتقديم الحلول الفورية لها.

جابر الخواطر

وخلال اللقاء، استعرض المحافظ عرضًا متكاملًا حول إنجازات المحافظة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في ضوء الاستراتيجية الوطنية، موضحًا أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بمركز زفتى تضمنت تنفيذ 876 مشروعًا تم الانتهاء من 862 منها، وجارٍ العمل في 14 مشروعًا بنسبة تنفيذ بلغت 97.24%، لتتبوأ الغربية المركز الأول على مستوى الجمهورية. كما حصلت قرية نهطاي بزفتى على شهادة “ترشيد” كقرية خضراء، وجارٍ تعميم التجربة في باقي القرى.

وفي ملف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أشار المحافظ إلى أن نسبة تغطية مياه الشرب بلغت 99% من خلال 241 محطة، بينما وصلت نسبة تغطية الصرف الصحي إلى 100% بالمدن و77% بالقرى بإجمالي 42 محطة معالجة و313 محطة رفع. كما بلغت نسب التغطية في الكهرباء والاتصالات 100%، والغاز الطبيعي 90% بالمدن و28% بالقرى.

وأوضح اللواء الجندي أن الغربية حققت المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مبادرة “100 يوم صحة” لعام 2025، حيث تم تقديم أكثر من 4.2 مليون خدمة بوحدات طب الأسرة، واستفادة أكثر من 22 ألف مواطن من مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، بالإضافة إلى 1.9 مليون خدمة ضمن المبادرات الرئاسية المختلفة، إلى جانب اعتماد 4 وحدات صحية من هيئة الاعتماد وإضافة عيادات للدعم النفسي وعلاج السمنة في 7 منشآت صحية.

كما تناول العرض ما تحقق في مجالات الحماية الاجتماعية وحقوق المرأة والطفل وذوي الهمم، حيث بلغ عدد المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” 131,500 أسرة، وتم تسليم 2,034 بطاقة خدمات متكاملة و52 شهادة إعفاء من التجنيد، فضلًا عن تعامل وحدة حماية الطفل بالمحافظة مع 637 حالة لأطفال معرضين للمخاطر وتقديم الدعم النفسي اللازم لهم. وفي إطار دعم التمكين الاقتصادي، تم تنفيذ 406 مشروعًا ضمن مبادرة “مشروعك” بقيمة 38 مليون جنيه، دعمت فرص العمل للشباب والمرأة.

لقاء ومشاركة

وخلال كلمته، أعرب الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية عن تقديره لزيارة وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيدًا بما تم من مناقشات مثمرة حول آليات تعزيز حقوق الإنسان على مستوى العمل التنفيذي. وقال نحن في محافظة الغربية نؤمن بأن التنمية الحقيقية لا تُقاس بالمباني والمشروعات فقط، بل بمدى انعكاسها على حياة المواطن اليومية، ولذلك نعمل بتوجيهات السيد المحافظ على دمج مفهوم حقوق الإنسان في كل ما يُقدّم من خدمات، وعلى تمكين الفئات الأولى بالرعاية والشباب والمرأة ضمن خطط التنمية المستدامة.

وأكد نائب المحافظ أن اللقاء مثّل فرصة مهمة لتبادل الرؤى بين الأجهزة التنفيذية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من أجل توحيد الجهود في دعم مبادئ العدالة والمساواة وتحقيق التنمية المتوازنة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس وأمين اللجنة الاقتصادية أن ما تحقق في محافظة الغربية يعد نموذجًا رائدًا في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع، مشيدًا بقيادة اللواء أشرف الجندي وروحه الإنسانية في التعامل مع المواطنين، قائلاً: “الغربية أثبتت أن احترام كرامة الإنسان يمكن أن يسير جنبًا إلى جنب مع التنمية والبناء.”

واختُتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التعاون المشترك بين المحافظة والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مجالات التدريب والتوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان، بما يضمن تعزيز قيم العدالة والكرامة الإنسانية وتحقيق التنمية المتكاملة التي تليق بأبناء محافظة الغربية.