درة تصل السويد لحضور عرض فيلمها يوم وليلة بمهرجان مالمو للسينما العربية

تصل النجمة التونسية درة مساء اليوم إلى جنوب السويد لحضور العرض العالمى الأول للفيلم المصرى يوم وليلة بمهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، والذى أصبح أهم تظاهرة سينمائية تعتنى بالسينما العربية خارج الوطن العربى.



"يوم وليلة" سوف يعرض بمهرجان الدار البيضاء للفيلم العربى الذى يعقد خلال الفترة من 18 إلى 25 أكتوبر المقبل فى افتتاح دورته الثانية.



الفيلم تدور أحداثه داخل حى السيدة زينب، الشهير بالقاهرة، وفي ليلة الاحتفال بمولدها، ثم تم تغييره إلى اسم "يوم مصري"، كناية عما يحتويه العمل من نماذج تعبر عن المجتمع المصري، وفئاته وطبقاته المختلفة.



ويعرض أيضا العديد من القضايا المجتمعية بين العوز والفقر، وتجارة المخدرات والسلاح، وما يسعى إليه الخارجون على القانون في مثل هذه المناسبات، التى تجمع فئات المجتمع المختلفة.



يذكر أن فيلم "يوم وليلة"، بطولة خالد النبوي، ودرة، وأحمد الفيشاوي، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، وميدو عادل، ومحمود أوتاكا، وسامي مغاوري، وشادي جمال أسعد، وحمزة العيلي، ومحمد جمعة، ومجدي عبيد، وجيهان أنور، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.