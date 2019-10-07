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اقتصاد

أبو العينين: الشعب المصري سطر ملحمة في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 05:10 م
رئيس مجلس الأعمال
رئيس مجلس الأعمال المصري البرتغالي
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قال المهندس محمد أبو العينين رئيس مجلس الأعمال المصري - البرتغالي  إن الشعب المصري سطر ملحمة دعم للدولة فى برنامجها للإصلاح الاقتصادي، وتحمل ارتفاع الأسعار من أجل اقتصاد حقيقى، مشيرا إلى المشروعات الجديدة مثل تنمية محور قناة السويس، إضافة إلى الثورة التشريعية التي تتيح لأي مستثمر أجنبي إقامة مشروعات دون ضرائب ورسوم وفق قانون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

أوضح -خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري البرتغالي اليوم الاثنين- أن عنصر الوقت للمستثمرين جرى تقليصه عبر التشريعات الميسرة لمناخ الاستثمار في مصر، إضافة إلى انفتاح المستثمرين على كافة دول العالم عبر شبكة الموانئ، وكذلك الاتفاقيات التجارية التى تجعل المستثمر ينفذ بكل إنتاجه لعدد قرابة 1.2 مليار مستهلك حول العالم.

أشار أبو العينين، إلى أن هناك صناعات كثيرة يمكن أن نقوم بتوطينها فى مصر، وهى بمثابة فرص كبيرة للمستثمرين من البرتغال، منها صناعات يمكن أن تصدر إلي كافة الدول الأفريقية، ومن بين هذه الصناعات " الجلود، الورق، الطاقة الجديدة، صناعات مختلفة في البنية الأساسية."

أكد أن المنطقة الاقتصادية الصينية فى شمال غرب قناة السويس، جعلت الفكر الإنتاجي يتغير تماما، إذ يتم إقامة مناطق صناعية مرتبطة باسم الدولة نفسها، ومن ثم يمكن البرتغال أن تقوم بعمل منطقة اقتصادية لها بمحور قناة السويس، ويمكن للغرفة البرتغالية العربية أن تقوم بالترويج لهذا التوجه، والذي يجعل منتجات هذه المناطق للدخول الى آسيا وأوروبا وأفريقيا.
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