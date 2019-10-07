أوبرا دمنهور تحتفل بذكرى الموسيقار كمال الطويل .. الجمعة

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر احتفالية فنية كبرى على مسرح أوبرا دمنهور بمناسبة ذكرى ميلاد الموسيقار والملحن الكبير " كمال الطويل " وتحيي الاحتفالية فرقة اوبرا الإسكندرية للموسيقي والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار مساء الجمعة ١١ أكتوبر الجارى .



يتضمن الحفل باقة من أجمل أعماله الفنية منها : "الشوق والحب ، يا قمر يا اسكندرانى ، الناس المغرمين ، بتلومونى ليه ، فى يوم فى شهر فى سنة ، بان عليا حبه ، طول عمرى احبك واشكيلك".



يشدو بها كوكبة من نجوم الفرقة منهم :"آلاء أيوب ، السيد وهب الله ، كريم زيدان ، محمد متولى ، رحاب مطاوع ، وعازف العود وليد سلامة" .



يذكر أن الموسيقار كمال الطويل ملحن ومؤلف موسيقى مصرى راحل ولد بمدينة طنطا وقام بالتلحين لكبار الفنانين والمغنيين مثل امً كلثوم والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وقدم الموسيقى التصويرية لمجموعة من أفلام المخرج الراحل يوسف شاهين منها المصير وعودة الابن الضال.

