Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الحريري: الإمارات ستتولى الإعلان عن أي مبادرة لدعم لبنان

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 08:29 م
صدى البلد
Advertisements
رويترز
قال رئيس وزراء لبنان سعد الحريري اليوم الاثنين إن الإمارات العربية المتحدة ستتولى الإعلان عن أي مبادرة لدعم بلاده.

ويترأس الحريري وفدا لبنانيا زائرا يسعى في أبوظبي للحصول على دعم للاقتصاد اللبناني المتداعي.

وقال رئيس وزراء لبنان على تويتر "الإعلام اللبناني ينتظر مني أن أعلن عن مبادرة لكنني سأترك هذا الأمر لدولة الإمارات... رح تطلع إشاعات كثيرة بس الحمد الله الأجواء جيدة جدا".

وقال الحريري إن زيارته للإمارات التي اجتمع خلالها مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جعلته "متفائلًا جدا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

رضا عبدالعال: صالح جمعة مهدد بالانتقال إلى الشرقية للدخان

سخروا من تصريحات مرتضى منصور.. التحقيق مع سوشيال ميديا اتحاد السلة

تألق خاص لثنائي الأهلي في المران

حاولت قتل أمها و في المحاكمة حدثت المفاجأة

أحمد موسى: غزو تركي لشمال سوريا خلال ساعات وترامب يهدد بتدمير الليرة.. فيديو

مدرب الهلال السعودى السابق يظهر فى الصورة ويقترب من الأهلى

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فقدانها الوزن.. أيتن عامر بفستان يكشف عن خصرها الصغير

لو ضغطك عالي .. احرص على تناول هذا الطعام يوميا

بفراشة فى الرقبة.. هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالة جريئة