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رياضة

أحمد حسن: هاني أبو ريدة السبب في اعتزالي كرة القدم

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 08:51 م
احمد حسن مع هاني
احمد حسن مع هاني ابوريدة
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ريهام بكير
أكد أحمد حسن، نجم منتخب مصر الأسبق، أن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم السابق، كان وراء قرار اعتزاله كرة القدم.

وقال أحمد حسن، في تصريحات لبرنامج "في الإستاد" الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة "نجوم إف إم"، "أبو ريدة أقنعني بالاعتزال، على الرغم من رغبتي في الاستمرار في ذلك الوقت".

وتابع أحمد حسن "اقنعي أن أترك الكرة وأن أتولى منصب مدير المنتخب مع شوقي غريب".

يذكر أن أحمد حسن أكد أن حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب الفراعنة، تم إبلاغه رسميًا بتعيينه مديرا فنيا للمنتخب، وذلك قبل تنصيب حسام البدري ، بعد ذلك كان من المفترض الإعلان عن إيهاب جلال مديرا فنيا، ولكن لم يتم الاتفاق معه بسبب تمسكه بتواجد جهازه المعاون للعمل معه، وهذا الأمر احترمته فيه كثيرا.
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