أحمد حسن: هاني أبو ريدة السبب في اعتزالي كرة القدم

أكد أحمد حسن، نجم منتخب مصر الأسبق، أن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم السابق، كان وراء قرار اعتزاله كرة القدم.





وقال أحمد حسن، في تصريحات لبرنامج "في الإستاد" الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة "نجوم إف إم"، "أبو ريدة أقنعني بالاعتزال، على الرغم من رغبتي في الاستمرار في ذلك الوقت".





وتابع أحمد حسن "اقنعي أن أترك الكرة وأن أتولى منصب مدير المنتخب مع شوقي غريب".



