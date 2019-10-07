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رياضة

كلام فض مجالس.. أحمد حسن يفجر مفاجأة: جهاز منتخب مصر مفروض على حسام البدري

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 09:23 م
أحمد حسن و حسام البدري
أحمد حسن و حسام البدري
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ريهام بكير
أكد أحمد حسن نجم منتخب مصر الأسبق، أن الجهاز المعاون لـ حسام البدري المدير الفني للمنتخب "اتفرض عليه" من قبل اللجنة الخماسية.

وقال أحمد حسن في تصريحاته لبرنامج "في الاستاد" الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة نجوم اف ام: "علاقتي طيبة بـ البدري، واكن له كل الاحترام، واستفدت منه كثيرا على المستوى الإداري".

وتابع : عملت معه في بيراميدز "راس براس"، لم يكن هناك رئيس ومرؤوس، بمعنى أنني لم أكن أتلقى تعليمات.

وانتقل أحمد حسن للحديث عن الجهاز المعاون لـ البدري في المنتخب قائلا: تم فرض بعض الأسماء عليه، أحمد أيوب لم يكن ضمن اختيارات الجهاز الفني.

وأكمل : ايضا البدري لم يرفض تواجد الحضري معه كمدرب حراس، ولكن في النهاية تم اختيار ايمن طاهر كنوع من التوازنات بين الأهلي والزمالك، وهذا الأمر عكس ما قاله عمرو الجنايني في المؤتمر.

وتابع : الجنايني أكد أنه ليس هناك توازنات بين النادي الأهلي ونادي الزمالك، وهذا لم يحدث، والدليل وجود طارق مصطفى وأيمن طاهر مع احمد ايوب والبدري.

وأتم : هناك تدخل من اللجنة الخماسية في اختيار الجهاز المعاون لـ حسام البدري بالمنتخب، وحديث الجنايني في المؤتمر أراه "فض مجالس".
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