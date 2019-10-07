استون فيلا يوجه رسالة إلى تريزيجيه قبل المشاركة مع منتخب مصر.. ماذا قال

وجه نادي أستون فيلا الإنجليزي رسالة دعم ومساندة للنجم المصري محمود تريزيجيه الذي يتواجد حاليًا في معسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهة بتسوانا يوم 14 أكتوبر الجاري في مباراة ودية.



وكتب نادي استون فيلا عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، "يمكنك فقط رؤية مدى قتاله من أجل تحقيق النجاح".



خاض محمود تريزيجيه 8 مباريات مع استون فيلا بواقع 7 مباريات في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" ومباراة وحيدة في بطولة كأس الرابطة.



وغاب محمود تريزيجيه عن المشاركة في مباراة وحيدة مع استون فيلا كانت أمام وست هام يونايتد يوم 16 سبتمبر الماضي ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الانجليزي بسبب الإيقاف، بعدما حصل على البطاقة الحمراء في مباراة كريستال بالاس بالجولة الرابعة لحصوله على "إنذارين".



صنع محمود تريزيجيه هدفًا وحيدًا مع استون فيلا كان أمام بيرنلي بمسابقة الدوري الانجليزي، فيما لم يفتتح رصيده التهديفي مع "الفيلانز".