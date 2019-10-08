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مرأة

طريقة عمل الثومية في المنزل بأسهل الخطوات

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 01:17 ص
طريقة عمل الثومية
طريقة عمل الثومية
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هاجر هانئ
الثومية من السلطات التى يعشقها تناولها الكثير من الأشخاص نظرا لمذاقها الشهى والمختلف، ونقدم لكم طريقة عمل الثومية بأسهل الخطوات على طريقة الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ.

مقادير الثومية

فصوص ثوم مسلوقة
ربع كوب مايونيز
ربع كوب زبادي
عصير ليمون
زيت
ملح وفلفل

طريقة تحضير الثومية

* توضع كل المكونات في الكبة وتمزج جيدا
* وتقدم بالهنا

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