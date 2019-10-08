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محافظات

حزب مستقبل وطن يعقد ندوة لتنفيذ مبادرة أنت عظيمة في مركز قوص

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 01:35 ص
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
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أ ش أ
واصل حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد وبإشراف أمين المرأة بالأمانة المركزية النائبة رشا رمضان فعاليات حملة " أنتِ عظيمة " حيث عقد، ندوة، الإثنين، لتنفيذ المبادرة بمركز قوص وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية المعنية بتنفيذ المبادرة وحشد نسائي كبير .

وقال أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا الدكتور عباس منصور أن مبادرة " أنت عظيمة " تهدف إلى بناء قدرات المرأة المصرية والقنائية بصفة خاصة في أهم 3 محاور مما سيعود بالنفع على كل أفراد الأسرة والمجتمع والاقتصاد الوطني.

ومن جهتها، قالت أمينة المرأة بالمحافظة النائبة سحر صدقي إلي أن الندوة أقيمت بقرية المسيد في مركز قوص وتناولت المحاور الثلاث لمبادرة " أنتِ عظيمة بتعليمك، بتنظيمك، بعملك " وركزت على المحور الثالث يتعلق بعمل المرأة، حيث ستعمل أمانة المرأة على دعم ومساعدة النساء على إقامة بعض المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر مما سيساهم في رفع مستوى المرأة اقتصاديًا .

وأضافت النائبة سحر صدقي أن مسئول الصندوق الاجتماعي وضح- خلال الندوة- كيفية الحصول على قروض لإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي يمولها الصندوق الاجتماعي بداية من ٢٠ ألفا وحتى ٥ ملايين جنيه.
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