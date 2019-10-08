أسهل طريقة لعمل مكرونة وايت صوص كالمطاعم

يقدم الشيف عاطف علي، طريقة سهلة وسريعة لعمل مكرونة بالبسطرمة والجبن والوايت صوص ،بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي يجعل جميع أفراد الأسرة يقبل على تناولها .



المقادير لطريقة عمل مكرونة الوايت صوص كالتالي:



«مكرونة، لتر لبن، كوب ماء، نصف كوب جبنة، 4 ملاعق كبيرة دقيق، 3 ملاعق كبيرة زبدة، ملعقتين كبيرة قشطة، زيت، ثوم مفروم، فلفل ألوان، بقدونس مفروم».



طريقة عمل المكرونة بالوايت صوص :



- نسلق المكرونة فى الماء ثم نفرم البصلة ونتبل الدجاج بعصير البصلة.

- نضع الدجاج فى الثلاجة لمدة ساعة ثم نضعه على النار بالتتبيلة لمدة 10 دقائق.

- نضع المرقة مع إضافة الماء كل فترة كى تنضج الفراخ وعندما تقترب من النضج نضع معها المشروم.

- نغلى اللبن وبينما يغلى نذيب ملعقة الدقيق فى الماء ونضعه على اللبن حتى يتماسك قليلًا.

- نضع المكرونة وكل كمية الدجاج بالمشروم على الوايت صوص ثم نضيف الجبنة الرومي ونقلبهما مع بعض حتى تذوب الجبنة.