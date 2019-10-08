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مرأة

أسهل طريقة لعمل مكرونة وايت صوص كالمطاعم

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 02:07 ص
مكرونة وايت صوص
مكرونة وايت صوص
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أسماء عبد الحفيظ
يقدم الشيف عاطف علي، طريقة سهلة وسريعة لعمل مكرونة بالبسطرمة والجبن والوايت صوص ،بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي يجعل جميع أفراد الأسرة يقبل على تناولها .

المقادير لطريقة عمل مكرونة الوايت صوص كالتالي:

«مكرونة، لتر لبن، كوب ماء، نصف كوب جبنة، 4 ملاعق كبيرة دقيق، 3 ملاعق كبيرة زبدة، ملعقتين كبيرة قشطة، زيت، ثوم مفروم، فلفل ألوان، بقدونس مفروم».

طريقة عمل المكرونة بالوايت صوص :

- نسلق المكرونة فى الماء ثم نفرم البصلة ونتبل الدجاج بعصير البصلة.
- نضع الدجاج فى الثلاجة لمدة ساعة ثم نضعه على النار بالتتبيلة لمدة 10 دقائق.
- نضع المرقة مع إضافة الماء كل فترة كى تنضج الفراخ وعندما تقترب من النضج نضع معها المشروم.
- نغلى اللبن وبينما يغلى نذيب ملعقة الدقيق فى الماء ونضعه على اللبن حتى يتماسك قليلًا.
- نضع المكرونة وكل كمية الدجاج بالمشروم على الوايت صوص ثم نضيف الجبنة الرومي ونقلبهما مع بعض حتى تذوب الجبنة.
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