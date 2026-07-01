عائدات السياحة المغربية ترتفع 14.6% إلى 53.8 مليار درهم خلال خمسة أشهر

سجلت عائدات السياحة المغربية 53,76 مليار درهم في الخمسة أشهر الأولي من العام الجاري ، التي شهدت استقبال 7,7 ملايين سائح بالمغرب.

واوضح مكتب الصرف النغربي - فى نشرته اليوم حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية - أن عائدات السياحة ارتفعت فى نهاية مايو الماضي بنسبة 14,6 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

واستقطب المغرب 7,7 ملايين سائح حتى نهاية 2026، بزيادة قدرها 7 % مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق ما أعلنت وزارة السياحة المغربية.

وكانت عائدات السياحة قفزت في سنة 2025 إلى 138 مليار درهم، بزيادة قدرها 21 % مقارنة بسنة 2024، وذلك بالتزامن مع استقبال المغرب نحو 19,8 مليون سائح.

وتوقع بنك المغرب - عقب اجتماع مجلسه الفصلي الثاني يوم الثلاثاء 23 يونيو - أن تواصل مداخيل السبتحة والسفر تطوراتها الملحوظة لتنتقل من 138,6 مليار درهم في 2025 إلى 161,1 مليارا في 2027.

وتراهن وزارة السياحة المغربية على مواصلة هذا التطور و بلوغ هدف استقبال 26 مليون سائح بحلول سنة 2030، في إطار الاستعدادات المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030، بينما يرى عدد من المهنيين أن المغرب يمتلك المؤهلات الكفيلة بتجاوز هذا الرقم والوصول إلى 30 مليون سائح سنويا.