زيلينسكي يقطع زيارته إلى أيرلندا محذرا من هجوم روسي واسع وشيك على أوكرانيا



قطع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، زيارته إلى العاصمة الأيرلندية دبلن، محذراً من أن روسيا تستعد لشن هجوم واسع النطاق على أوكرانيا، استناداً إلى معلومات استخباراتية.

وذكرت صحيفة "بوليتيكو" في نسختها الأوروبية أن زيلينسكي، الذي كان يشارك في فعاليات اليوم الأول لتولي أيرلندا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، أعلن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن، أنه سيغادر أيرلندا على الفور.

وقال زيلينسكي: "نعلم أن بوتين كان يُعدّ لهذه الضربة الكبيرة ضد أوكرانيا منذ فترة"، مضيفاً: "هذا هو التهديد الذي نواجهه الليلة"، داعياً المواطنين الأوكرانيين إلى الانتباه لصفارات الإنذار الخاصة بالغارات الجوية.

ووجّه الرئيس الأوكراني الشكر إلى رئيس الوزراء الأيرلندي، مؤكداً أن أيرلندا قدمت دعماً متواصلاً لبلاده طوال سنوات الحرب، رغم سياسة الحياد العسكري التي تنتهجها منذ عقود.

وأشار التقرير إلى أن كييف تواجه خلال الأشهر الأخيرة صعوبات متزايدة في التصدي للصواريخ الباليستية الروسية، في ظل تراجع مخزونها من صواريخ "باتريوت" الاعتراضية الأمريكية الصنع.