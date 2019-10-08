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أخبار العالم

تفجير أنبوب لنقل النفط الخام جنوب شبوة في اليمن

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 02:52 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
تعرض أنبوب لنقل النفط الخام في محافظة شبوة جنوب شرق اليمن، إلى تفجير من قبل مسلحين مجهولين.

ونقلت وكالة "سبوتنك" عن مصادر مسئولة، مساء الاثنين، قولها: "أنبوب نقل الخام الممتد من حقول عياذ في مديرية جردان شمال شبوة إلى ميناء النشيمة النفطي في مديرية رضوم شرق المحافظة، تعرض للتفجير في مفرق الصعيد 22 كيلو مترًا جنوب عتق".

وأضاف أن ألسنة اللهب شوهدت تتصاعد في منطقة التفجير، من على مسافة بعيدة.

وتتعرض أنابيب نقل الخام في محافظة شبوة الغنية بالنفط، إلى أعمال تخريب متكررة، حيث فجر مجهولون في 24 يونيو، أنبوبا يربط بين القطاع الرابع في حقول عياذ وميناء النشيمة، في منطقة الكيلو 108 في مديرية الروضة شرق شبوة.
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