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أخبار البلد

اليوم ..القمة الثلاثية السابعة بين مصر وقبرص واليونان بالاتحادية

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 08:30 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
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كتب محمد عبد المنعم
يعقد صباح اليوم بقصر الاتحادية القمة الثلاثية السابعة بين مصر وقبرص واليونان.

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه من المقرر ان تتناول القمة، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، متابعة مجالات التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث والتعاون في مجال الطاقة، بإلإضافة الي الأوضاع الإقليمية في منطقة شرق المتوسط، ومكافحة الاٍرهاب والهجرة غير الشرعية".

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