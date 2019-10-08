

ويأتي الحادث ضمن سلسلة العمليات الإرهابية ضد الجيش، حيث يسعى الإخوان لفعل أي شىء يجعلهم يحققون حلمهم في إقامة دولة الخلافة، مع أن الخلافة لم يأت أمر بها لا في القرآن الكريم ولا في السنة.



والعمل ضد الجيش بدأ في 2013، عندما حرض أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة أنصاره في مصر على مواجهة الجيش لإقامة الخلافة الإسلامية.



وأصدرت حركة السلفية الجهادية بيانًا أوضحت فيه أن الجيش المصري المتواجد بسيناء طائفة مرتدة، متوعدة بالرد على العمليات التي ينفذها الجيش بسيناء.



ولدعم الموقف المضاد للجيش، اعتبر د. سليم العوا الحديث النبوى: "إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها جندًا كثيفًا، فذلك الجند خير أجناد الأرض"، والذى وصف فيه النبي عليه الصلاة والسلام جند مصر بخير أجناد الأرض بأنه حديث ضعيف، وكذلك اعتبر أبو إسحاق الحويني الحديث بأنه باطل، مع أنه ليس فى علم الحديث مصطلح باطل، كما أن الحديث من المناقب يعني لا يتحدث عن عقائد أو عبادات أو تشريع، ولكنه يتحدث عن مزايا.



ونفس الحديث لم يتم تضعيفه أو تكذيبه من قبل، وبذلك أصبح إصدار الأحكام من مشايخ الإخوان يتم بناء على المصالح السياسية، فجند مصر خير أجناد الأرض عندما يحكمها الإخوان، وعندما يصبح خير أجناد الأرض عقبة أمام بقاء الإخوان يتم إنكار الحديث.



والجيش المصري من أقدم جيوش الأرض، وفي أكتوبر 1973 حقق الجيش المصري معجزة عبور خط بارليف الحصين والذي قال عنه الخبراء الروس إن اقتحامه يحتاج لقنبلة ذرية، فأذابه الجنود المصريون بخراطيم المياه.



هؤلاء الجنود الذين قال عنهم الإسرائيليون أنهم انتشروا بكثافة فوق خط بارليف حتى أزالوه، هؤلاء الجنود الذين يكرههم الإخوان هم الجنود الذين أدهشوا الأعداء والعالم، هؤلاء الجنود هم خير أجناد الأرض.

مقطع صغير لفيديو زمنه 147 ثانية تم نشره على صفحة المتحدث العسكري منذ عامين يوضح الفيديو قيام جندي يقود دبابة بدهس عربة دفع رباعي مفخخة كانت تستهدف إحدى كمائن القوات المسلحة جنوب مدينة العريش، فأنقذ حوالي 60 فردًا.