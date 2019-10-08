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أخبار البلد

رئيس وزراء اليونان يصل القاهرة لحضور قمة ثلاثية مع مصر وقبرص

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 09:33 ص
مطار القاهرة
مطار القاهرة
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نورهان خفاجي
وصل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم، الثلاثاء،في زيارة للبلاد يشارك خلالها في القمة الثلاثية بين اليونان ومصر وقبرص.

ومن المتوقع أن يتم التوقيع على اتفاقية ثلاثية وكذلك اتفاقيات ثنائية للتعاون في مجال الاستثمار، وللتأكيد على أهمية التعاون بين الجيران كحجر زاوية للاستقرار في شرق المتوسط، بحسب موقع "ekathimerini" اليوناني.

ومن المنتظر أن يلتقي ميتسوتاكيس ممثلي الجالية اليونانية في القاهرة، كما تشمل جولته أيضا زيارة الإسكندرية ولقاء بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا ثيودور الثاني.
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