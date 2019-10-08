استخبى اليومين دول.. البحث عن إياد نصار في مصر بعد عرض فيلم الممر

تصدر الفنان الأردني إياد نصار -بآلاف من عمليات البحث عن اسمه-، مؤشر البحث جوجل في مصر، بعد أدائه المميز في فيلم "الممر" الذي أعيد عرضه أمس الاثنين على قناة أون إي.



وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد داعبوا إياد نصار، ونشروا صورة له من أحداث الفيلم، وعلقوا عليها قائلين "استخبى اليومين دول لأن المصريين واخدين الموضوع جد"، كما كتب آخرون على صورته "مطلوب حيا أو ميتا"، نظرا لإتقانه دور القائد الإسرائيلي.



كان الفنان إياد نصار أكد أن تقديم شخصية الإسرائيلي في فيلم "الممر" كان تحديا كبيرا بالنسبة له، خاصة أنه تم تقديمها في العديد من الأعمال ولكن بشكل تقليدي.



وقال إياد نصار، في تصريح خاص لـ "صدى البلد": "تقديم شخصية الإسرائيلي كان تحديا كبيرا بالنسبة لي خاصة وأن الضابط الإسرائيلي أخذ مؤخرًا شكلا نمطيا في الأعمال السينمائية والدرامية، وأنا أردت أن أكسر هذا النمط، وأتعمق في الموضوع بشكل أكبر، حتى أستطيع الوصول إلى التركيبة النفسية للشخصية بشكل حقيقي".



"الممر" بطولة كل من أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف.