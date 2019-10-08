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حوادث

خلال 72 ساعة.. ضبط خاطفى طفل الستامونى بعد انتقال الجناة للاختباء بالشرقية

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 10:29 ص
صدى البلد
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همت الحسينى
تمكنت مباحث الدقهلية بالاشتراك مع مباحث الشرقية من ضبط خاطفى طفل قرية الستامونى التابعة لمركز بلقاس، والذى تم اختطافه يوم الجمعة الماضي، وطلب خاطفوه من والده فدية نصف مليون جنيه.

وتبين لرجال المباحث من تحرياتهم المكثفة حول الحادث أن العصابة مكونة من رجلين وسيدة خدعوا الطفل بحجة اصطحابه لشقيقه محمود، وفور اكتشافه كذبهم حاول الصراخ فكمموا فمه وانتقلوا به إلى أحد الأماكن بالشرقية.

كان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من العقيد أحمد الحسينى، مأمور مركز شرطة الستامونى، بورود بلاغ باختطاف طفل يدعى مصطفى محمود الغريب، ١١ عاما.

وتقرر تشكيل فريق بحث برئاسة الرائد أحمد الجندى، رئيس المباحث، والذي أفاد والده بأنه تلقى اتصالا من أحد الخاطفين حدثه هاتفيا وطلب مبلغ ٥٠٠ ألف جنيه كفدية من أجل عودة نجله، وهو لا يستطيع دفعه.

وأضاف أنه لا توجد خلافات بينه وبين أحد ولا توجد أي مشاكل بين عائلته وبين آخرين، مشيرا إلى أنه تلقى اتصالين آخرين من الخاطفين، آخرها قرروا فيه رفع الفدية إلى نصف مليون جنيه لتأخره، مشيرا إلى أنه لا يملك شيئا فهو عامل بسيط.

وتحرر عن الواقعة المحضر ٣١٨٥ إدارى الستامونى، وأخطرت النيابة للتحقيق.
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