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أخبار البلد

الرئيس القبرصى يصل القاهرة للمشاركة في القمة الثلاثية مع مصر واليونان

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 11:06 ص
الرئيس القبرصى
الرئيس القبرصى
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نورهان خفاجي
وصل مطار القاهرة الدولى، نيكوس أناستاسيادس، الرئيس القبرصي، في زيارة للبلاد يشارك خلالها في القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، والتي يترأسها اليوم، الثلاثاء، الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة الثلاثية التي تجمع مصر واليونان وقبرص اليوم بالقاهرة، ستناقش مجالات التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث والتعاون في مجال الطاقة، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية في منطقة شرق المتوسط، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

واستقبل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم، رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، ممثلا بلاده في القمة الثلاثية بين اليونان ومصر وقبرص، والذي سيلتقي على هامش زيارته لمصر ممثلي الجالية اليونانية في القاهرة، ويزور أيضا الإسكندرية ولقاء بطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا ثيودور الثاني.
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