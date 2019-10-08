أمن الموانئ يحبط تهريب مواد مخدرة وعملات أثرية لخارج البلاد

واصلت الإدارة العامة لأمن الموانئ جهودها لضبط كافة أشكال الخروج على القانون بجميع المنافذ.



وأسفرت جهود الحملات عن ضبط سيدة، مقيمة بدائرة قسم شرطة سيدى بشر بالإسكندرية، حال إنهاء إجراءات سفرها إلى إحدى الدول العربية عبر مطار برج العرب، وبحوزتها كمية من مخدر الحشيش وزنت حوالى 30 جراما مخفاة بطيات ملابسها.



كما تم ضبط أحد الأشخاص حال إنهاء إجراءات سفره إلى إحدى الدول الأوروبية عبر مطار الغردقة، وبحوزته 13 قطعة عملة معدنية ترجع لفترات تاريخية مختلفة مخفاة ضمن حقائبه.



كما تم ضبط سيدة، "تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية" حال إنهاء إجراءات سفرها من الأقصر إلى القاهرة عبر ميناء الأقصر الجوى، وبحوزتها 3 قطع عملات معدنية من الفضة "ترجع للعصر اليونانى الرومانى"، مخفاة داخل أمتعتها.



من ناحية أخرى، وخلال مرور قوة أمنية تابعة لإدارة شرطة منفذ السلوم البرى تلاحظ لهم قيام أحد الأشخاص بالمنطقة الجبلية المتآخمة بالسور الجنوبى للمنفذ بإلقاء لفافة متوسطة الحجم من أعلى السور لداخل المنفذ وتسلق السور، ولدى مشاهدته للقوة الأمنية تراجع وفر هاربًا.



وبفحص اللفافة، تبين أن بها 30 علبة تحوى على مشغولات ذهبية وزنت 22 كيلوجراما و23 فص ألماس مغلف بالبلاستيك، جارى تحديد مرتكب الواقعة للوقوف على ملابساتها.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما فى مجال مكافحة جرائم التهريب والعمل على ضبط العناصر الإجرامية القائمة عليها.