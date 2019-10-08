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منوعات

لاكتشافهم كوكب.. ثلاثة علماء يفوزون بجائزة نوبل للفيزياء

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 12:03 م
الفائزون بجائزة نوبل
الفائزون بجائزة نوبل للفيزياء
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أماني إبراهيم
أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، أسماء الفائزين بجائزة نوبل في مجال الفيزياء لعام 2019.

ومنحت جائزة نوبل في مجال الفيزياء لعام 2019 مناصفة بين العالم جيمس بيبلز نظرا لمجهوده في الاكتشافات نظرية في علم الكونيات الفيزيائي، والنصف الآخر يتناصفها العالمان ميشيل مايور وديدييه كيلوز لاكتشاف كوكب خارج المجموعة الشمسية يدور حول نجم من النوع الشمسي.

ويذكر أن منحت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم 112 جائزة نوبل في الفيزياء منذ عام 1901، وذهبت إلى 209 أفراد.
لاكتشافهم كوكب.. ثلاثة علماء يفوزون بجائزة نوبل للفيزياء
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