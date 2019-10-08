تقوية الشعر.. 6 فوائد غير متوقعة لـ عصير التين تعرف عليها

يعد التين من أكثر الفواكهة التي تحتوي على فوائد لجسم الإنسان لاحتوائه على العديد من المعادن مثل الماغنسيوم وفيتامين أ والحديد، كما انه يستخدم كعلاج فعال لبعض الأمراض، فتعرف على فوائد شرب كوب عصير التين الطبيعي يوميًا، وفقًا لموقع "stylesatlife".



يعالج الإمساك

يعتبر عصير التين مشروبا طبيعيا وعلاجا فعالا في المنزل لحالات الإمساك ويعمل على تنظيم حركات الأمعاء، كما أنه مفيد للكبار والصغار ويمكنك شرب كوب يوميًا.



النوم الهادئ

شرب كوب من عصير التين الطبيعي يساعدك على النوم بشكل أفضل، لعلاج حالات الأرق والنوم المتقطع، كما يهدئ الأعصاب ويخفف من التوتر والقلق.



الحد من الالتهابات

يساعد عصير التين الطبيعي على الحد من الالتهابات ولاسيما التي تحدث في الجهاز التنفسي والجيوب الأنفية.



منع تكوين الحصوات

من أبرز فوائد عصير التين الطبيعي أن يمنع تكوين الحصوات التي يعاني منها الكثير، والتي تتكون في أكثر من منطقة مثل المثانة أو المرارة .



التقليل من مشكلات العين

يساعد عصير التين على تقوية النظر أو تعزيز من صحة أعصاب العين كما أنه يحتوي على فيتامين أ الذي يحارب الأمراض التي تصيب العين بسبب الشيخوخة.



تقوية الشعر

يحتوي التين على عنصر الماغنسيوم هو واحد من المعادن التي تساعد الشعر على النمو بطريقة صحية، ويحارب تساقط الشعر ومنع تكوين القشرة والتقليل من الصلع الذي يحدث للرجال.

