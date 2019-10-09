في ذكرى مرور 31 عاماً على افتتاح دار الأوبرا.. تكريم 12 شخصية ساهمت في إثراء الإبداع بمصر والعالم

تحتفل وزارة الثقافة بالعيد الـ 31 لافتتاح دار الأوبرا المصرية وذلك على مدار ليلتين متصلتين يقام فى الثامنة مساء الخميس والجمعة 10 ، 11 أكتوبر على المسرح الكبير حيث تكرم وزيرة الثقافة 12 شخصية ساهمت فى إثراء ساحة الإبداع ولعبت دورًا هامًا فى تقديم ونشر الفنون الجادة فى مصر .

وقال الدكتور مجدى صابر رئيس الأوبرا، إن وزير الثقافة تكرم كل من التينور صبحى بدير ، الباص رضا الوكيل رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه الأسبق ، السوبرانو ايمان مصطفى المدير الفنى لفرقة نجوم اوبرا القاهرة ، المايسترو سليم سحاب مؤسس الفرقة القومية العربية للموسيقى ، الباليرينا لمياء زايد ، المايسترو عمر فرحات قائد فرقة الانشاد الدينى ، المخرجة جيهان مرسى مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية ، الفنان وليد عونى مؤسس فرقتى الرقص المسرحى الحديث وفرسان الشرق للتراث ، السوبرانو نفين علوبة ، عازف الكلارينيت الدكتور محمد حمدى رئيس البيت الفنى للموسيقى والاوبرا والباليه الاسبق ، المايسترو مصطفى ناجى رئيس الاوبرا الاسبق ، وعازف الفيولينة الدكتور حسن شرارة .





واضاف رئيس الاوبرا ان الحفلين من اخراج جيهان مرسى ويضمان بانوراما من الفنون الراقية التى تختص الاوبرا بتقديمها وتشمل فقرات للغناء الأوبرالي ، الباليه والموسيقى العربية ويتخللها افلام وثائقية تروى تاريخ الأوبرا القديمة والجديدة ويصاحبهما معرضًا للفنون التشكيلية تحت عنوان فى حب الاوبرا يضم أكثر من 100 عمل فنى متنوع تتناول فنون الأوبرا المختلفة برؤية خاصة وذلك بقاعتى صلاح طاهر وزياد بكير .





يشار ان برنامج الحفلين يتضمن فاصلين بمصاحبة الاوركسترا والكورال الاحتفالى بقيادة المايسترو ناير ناجى تقدم خلال الاول فرقة اوبرا القاهرة مقتطفات من اشهر المسرحيات الغنائية والاوبرات العالمية منها صوت الموسيقى - كاروسيل لـ ريتشارد روجرز ، صدفة جميلة لـ ساي كولمان ، شبح الأوبرا لـ أندرو لويد فيبر ، سيدتى الجميلة لـ فريدريك لوفيه ، صلاة صقلية - قوة القدر لـ جوزيبى فيردى الى جانب عدد من الاعمال النابوليتانية منها أنت يا من لاتبكي لـ إرنستو دى كورتيس ، سانتا لوتشيا لـ تيودور كوتراو ، دويتو قل فقط أنى أحبها لـ رودولفو فالفو ، وديتو ياشمسي لـ إدواردو دى كابوا .. اداء عماد عادل ، ليلي ابراهيم ، جاكلين رفيق ، الهامي امين ، دينا اسكندر ، مني رفلة ، هشام الجندي ، عبد الوهاب السيد ، وليد كريم ، جولي فيظي ، رضا الوكيل ، ايمان مصطفي وعمرو مدحت ، كما تقدم فرقة باليه اوبرا القاهرة تحت اشراف مديرها الفنى ارمينيا كامل مشاهد من باليهى بحيرة البجع لـ تشيكوفسكى وزوربا لـ ميكس ثيودوراكيس .





أما الفاصل الثانى يضم نخبة من مؤلفات الموسيقى العربية التراثية والمعاصرة بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى منها مضناك ، قلبى دليلى ، شباكنا ستايرة حرير ، اعز الناس ، ضحك ولعب وجد وحب ، لحن الوفا ، العيون السود ، اغدًا القاك ، يوم جديد الى جانب تتر مسلسل العائلة ولحن امرأة من زمن الحب .. اداء ايمان عبد الغنى ، احمد عفت ، مى فاروق والطفلتين كنزى تركى ووفاء عماد .



