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اقتصاد

"الدلتا للسكر" تكرم أبناء وأسر شهداء الجيش والشرطة ومصابي حرب أكتوبر

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 02:38 م
صدى البلد
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محمد صبيح
فى إطار الاحتفالات بذكري نصر 6 أكتوبر المجيد، نظمت شركة الدلتا للسكر، احتفالية للعاملين بالشركة وأسرهم بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر، بحضور ممثلي الأزهر والكنيسة والقيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة كفر الشيخ وأبناء العاملين بالشركة.

وشهدت الاحتفالية تكريم أسر وأبناء شهداء الجيش والشرطة وأيضا تكريم الأبطال المصابين خلال حرب أكتوبر من أبناء محافظة كفر الشيخ، وتم عرض فيلم تسجيلى عن ملحمة مصر خلال الحرب وتضحيات رجال القوات المسلحة من أجل تحرير أرض الوطن واستردادها من العدو الصهيونى ورفع علم مصر على ارض سيناء، بحضور أبناء العاملين بشركة الدلتا للسكر لحثهم على الانتماء للوطن وتعريفهم بما قدمه أبطال مصر من القوات المسلحة خلال حرب 6 أكتوبر.

ووجه رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب والقيادات والعاملين بشركة الدلتا للسكر رسالة شكر الى الرئيس عبد الفتاح السيسى على ما قدمه تجاه الوطن والحفاظ عليه بجانب ما تحقق من انجازات غير مسبوقة فى كافة المجالات.

وأكد العاملون دعمهم والوقوف خلف القيادة السياسية لاستكمال مسيرة الانجازات التى تشهدها مصر حاليا مرددين هتافات " تحيا مصر .. تحيا مصر بجيشها وشعبها ورئيسها .

وكرم الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر والعضو المنتدب، أسر الشهداء من الجيش والشرطة ومصابى حرب أكتوبر من أبناء محافظة كفر الشيخ بتسليمهم درع الشركة اعترافا بما قدمه شهداء مصر الابرار، من أجل الوطن والحفاظ على وحدته، وأن تضحياتهم سيظل يتذكرها التاريخ ويتعلمها الأجيال على مدار السنوات المقبلة.

وأكد على دعم القيادة السياسة وثقة العاملين بالشركة في الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل استقرار الوطن وتنميته واستكمال ما تحقق من انجازات غير مسبوقة فى كافة المجالات.
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