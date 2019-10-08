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محافظات

80 شفاطا و20 ألف بالوعة .. القاهرة تستعد لاستقبال موسم الأمطار

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 03:49 م
القاهرة تستعد لاستقبال
القاهرة تستعد لاستقبال موسم الأمطار
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عبد العزيز جمال
استعرض اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، خطة محافظة القاهرة لمواجهة موسم سقوط الأمطار خلال اجتماعه الدوري برؤساء الأحياء بحضور نواب المحافظ الأربعة ورئيسي مجلسي شركات المياه والصرف الصحي، أكد خلالها التزام سيارات الشفط الخاصة بشركة الصرف الصحي والبالغ عددها أكثر من 80 شفاطا، وكذلك شفاطات شركة المياه والبالغ عددها أكثر من 20 شفاط بالأماكن المخصصة لها بالقرب من الأماكن المحددة من قبل المحافظة، والتي تتراكم بها الأمطار، وخاصة بالقرب من منازل ومطالع الكباري والانفاق لسرعة الوصول إلي المواقع طبقا لتوقعات هيئة الارصاد الجوية ، وكذلك التنسيق المستمر ما بين غرفة عمليات المحافظة وهيئة الارصاد الجوية وقطاع التخطيط وخرائط الامطار بوزارة الموارد المائية لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم وإخطار كافة الأحياء بكل جديد على مدار الساعة للتحرك السريع عند الضرورة تجنبًا لوقوع أزمات.

وشدد المحافظ -بحسب بيان- على سرعة الانتهاء من أعمال صيانة وتطهير بالوعات الأمطار والبالغ عددها بالقاهرة حوالي 20 ألف بالوعة، والتأكد من عملها بكفاءة بمعرفة لجان وأطقم العمل المكونة من غرفة عمليات المحافظة وهيئة الصرف الصحي وهيئة نظافة وتجميل القاهرة وأجهزة الأحياء كل في نطاقه، كذلك شدد المحافظ على صيانة الشفاطات المتوافرة بالأحياء لتسهيل إزالة اى تجمعات مائية بما لايؤثر على انتظام الحركة المرورية أو غلق الشوارع، مع اهمية التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالديوان للاستجابة السريعة لأي بلاغات او شكاوى خاصة بأماكن تجمع المياه يستقبلها من خلال أرقام 23912136، 23907141 الخاصين بغرفة العمليات بالمحافظة.
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