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مرأة

صغيرة على الحب.. اسما شريف فى إطلالة جذابة وأنيقة

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 05:35 م
اسما شريف منير
اسما شريف منير
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قسم المرأه
نشرت اسما شريف منير، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بإطلالة أنيقة وجذابة.

وأطلت اسما شريف منير، بـ فستان أسود قصير مع بالطو أسود بإطلالة تشبه سندريلا الشاشة العربية "سعاد حسني"، وانتعلت بوت أسود أنيقا ولم تتكلف فى تسريحة شعرها بل اكتفت برفع جزء منه وترك جزء منسدل على كتفيها.

ووضعت ميكب مناسبا لإطلالتها الجذابة مع أحمر شفاه مما أضاف رونقاً إلى إطلالتها، واختارت مجموعة أنيقة من الإكسسوارات فارتدت قرطا أنيقا مع خاتم رقيق.

واليكم الصور التى توضح تفاصيل إطلالتها...
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