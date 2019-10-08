قرار نارى من مرتضى منصور.. تفاصيل قرار كاف حول إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي

أنهى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" الجدل حول مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي بإعادتها يوم 24 أكتوبر الجارى قبل ساعات من إجراء قرعة دورى المجموعات بدورى أبطال أفريقيا المقرر لها فى السادسة والنصف مساء غد الأربعاء بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة .



عقدت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقى اليوم اجتماعا مطولا لتقرير مصير المباراة بعد حالة الجدل التى انتابت وسيطرت على الجميع طوال الايام الماضية وخرجت التنبؤات الكثيرة من مصر والسنغال بتدخل قيادات كاف وفيفا لترجيح كفة فريق على حساب الآخر .



- بداية أزمة مباراة الزمالك و جينيراسيون السنغالي



دخل الزمالك في أزمة كبيرة عقب حسم مباراته أمام جينيراسيون السنغالي، التي تم خلالها إعلان فوز الأبيض بعد انسحاب فريق جينيراسيون، بسبب شكوى الاتحاد السنغالي لكرة القدم، والمطالبة باحتساب المباراة لصالحه وفقا للائحة الاتحاد الافريقى بتحديد موعد ومكان المباراة قبل اقامتها بـ 10 أيام بالإضافة الى منح فرصة للفريق الضيف الموافقة فى حالة تغيير الموعد أو مكان المباراة .

- موقف فاطمة سامورا.



ورد الاتحاد الأفريقي على هذه الشكوى بتدخل السنغالية فاطمة سامورا المشرفة على الاتحاد الأفريقي من قبل الفيفا، لحسم موقف إعادة المباراة بعد طلب فريق بلادها التدخل لحسم الأزمة.. وبعد تدخلها زادت التكهنات وإمكانية التدخل لخدمة وترجيح الفريق السنغالى ضد الزمالك الذى حاول كثيرا وجاهدا طوال الفترة الماضية التواصل مع المهندس هانى أبوريده عضو المكتب التنفيذى بالاتحاد الأفريقى لمساندة الزمالك فى الأزمة.



- قرار الاتحاد الأفريقي حول مباراة الزمالك و جينيراسيون السنغالى



قرر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم " كاف " إعادة مباراة الزمالك و جينيراسيون فوت السنغالي يوم 24 أكتوبر ليحل الأزمة رغم اقامة مراسم قرعة دورى المجموعات غدا .



تعليق الزمالك على مباراة جينيراسيون



وقال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إن قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن إعادة مباراة أمام جينيراسيون فوت السنغالي بدور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا ظالم لناديه.



وأضاف منصور أنه يثق في قدرة لاعبي الزمالك على عبور الفريق السنغالي في لقاء الإعادة، لافتًا إلى أحقية فريقه فى التأهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.



وتابع رئيس الزمالك: "القرار ظالم لنا، لأن التأجيل كان بسبب الأمن وليس لنا أي دخل به، وأثق في قدرة الزمالك على الفوز في لقاء الإعادة، لأننا الأحق بالصعود إلى دور المجموعات".



موقف مباراة القمة بعد تأجيل مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى.



وقال مرتضى منصور إنه لن يوافق على مواجهة الأهلى يوم 19 من الشهر الجارى فى إطار منافسات الجولة الرابعة بالدوري الممتاز، قبل مواجهة فريق جينيراسيون فوت بطل السنغال، بعد قرار لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقى بإعادة المباراة.



وأضاف مرتضى منصور: "لو السماء انطبقت على الأرض لن أواجه الأهلى قبل مباراة الفريق السنغالى، ومش هلعب ماتش الأهلى قبل الماتش ده، ولو حكمت أنى أنسحب من الدورى".