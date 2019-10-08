في ندوة بـ كفرالشيخ.. خبير عسكري: 5 آليات تستخدم في حرب المعلومات

كشف اللواء أركان حرب، محمود خليفة، محافظ الوادي الجديد الأسبق، والمستشار العسكري للأمين العام لجامعة الدول العربية، عن أن حرب المعلومات تستخدم ضد بعض شعوب الدول ذات الثقافات المحدودة لتحقيق أهداف محددة باستخدام إعلام غير مدقق ومواقع التواصل الاجتماعي وشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" و"السايبر" وصناعة الشائعات بهدف إرباك الاستقرار الأمني والمشهد السياسي للدول محذرًا من المؤامرات وحروب الجيل الرابع والخامس ويجب مواجهتها بنشر الثقافة والوعي الوطني.





كان ذلك أثناء الندوة التثقيفية التي نظمتها كلية الصيدلة بجامعة كفر الشيخ، والتي جاءت تحت عُنوان "أهم تحديات الأمن القومي المصري وحرب المعلومات"، بحضور الدكتور، عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذ الدكتور رمضان الدوماني عميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب وذلك في إطار احتفال الجامعة بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.





أكد المستشار العسكري للأمين العام لجامعة الدول العربية، أن ارتقاء الأمم يكون بالعلم والعمل داعيا الطلاب بالتمسك بالتصميم والعزيمة والإرادة والأمل وثقافة الإيمان وإتباع المنهج العلمي والتزود بالثقافة والمعرفة، موضحًا الاستعداد السياسي والعسكري لحرب السادس من أكتوبر والأمن القومي والذي يعني قدرة الدولة على مواجهة التحديات الخارجية والداخلية وامتلاك قوى الدولة الشاملة من الاقتصاد القوى والقوى العسكرية والثقافية والإعلامية.





ومن جانبه، قال رئيس الجامعة، إن هذه الاحتفالات تأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على تعزيز الانتماء والحس الوطني وتعزيز الوعي الوطني للطلاب وتأكيد الهوية الوطنية المصرية، لدى الطلاب وتعريفهم بعظمة القوات المسلحة المصرية وقيمة نصر أكتوبر المجيد الذي أعاد للوطن كرامته وكبريائه وأرضه مشيدًا بقوة الجيش المصري ومكانته على مستوى العالم.





وقال الدكتور رمضان الدوماني، عميد كلية الصيدلة، إن هذه الندوة تأتي في إطار الاحتفالات بذكرى مرور 46 نصر أكتوبر العظيم، وتوضيح أهم التحديات التي تواجه الأمن القومي وخطورة ترويج الشائعات على استقرار الأوطان، وآليات وأساليب حروب الجيل الرابع والخامس التي تستهدف هدم الأوطان وزعزعة الاستقرار بالبلاد؛ لحماية شبابنا من خطورة الأفكار الهدامة ورفع درجة الوعي والثقافة لديهم.