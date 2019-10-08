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رياضة

رغم تهديدات مرتضى منصور بعدم اللعب.. الزمالك يستأنف التدريب بدون الدوليين استعدادا للقمة

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 08:42 م
الزمالك
الزمالك
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ملك موسي
استأنف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته اليوم، الثلاثاء، على ملعب النادي استعدادا لخوض مباراة الأهلي المقبلة المقرر لها يوم 19 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهد التدريب غياب اللاعبين الدوليين وهم خماسي المنتخب الأول محمد عواد ومحمود علاء وعبد الله جمعة وطارق حامد وعمر السعيد ورباعي المنتخب الأولمبي محمد صبحي ومحمد عبد السلام وإمام عاشور ومصطفى محمد والثنائي التونسي حمدي النقاز وفرجاني ساسي.

ويواصل محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق ومحمد حسن لاعب الوسط التدريبات التأهيلية في ظل إصابة الثنائي في الفترة الماضية.

وحرص الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأبيض على مطالبة اللاعبين بعلاج الأخطاء التي وقع فيها الفريق في لقاء إف سي مصر والتركيز في مباراة الأهلي المقبلة من أجل تحقيق الفوز بالقمة.

كان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد أكد انه لن يلعب مباراة القمة أمام الأهلى قبل مواجهة جينيراسيون فى دورى الأبطال.

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