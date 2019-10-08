Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى: 25 يناير أضاعت مياه النيل .. فيديو

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 08:25 م
أحمد موسى
أحمد موسى
Advertisements
عمرو ممدوح
قدم الإعلامي أحمد موسى، العزاء في وفاة الفنان طلعت زكريا، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان شمتت في وفاة الفنان الراحل طلعت زكريا، "طباخ الرئيس".

وأضاف أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن البعض يشمت في وفاة الفنان طلعت زكريا لأنه كان له رأي معارض لـ25 يناير، مشيرا إلى أنه له أيضا رأي في يناير.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن 25 يناير هي ما أضاعت مياه النيل، قائلا: "عملت لينا ايه 25 يناير؟!".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد موسى: الرئيس السيسي أكثر من يعلم بخطورة جماعة الإخوان .. فيديو

ترشيحاتنا

بدون أدوية.. 4 أطعمة تحرق الدهون بسرعة غير متوقعة

حكم من نسي قراءة سورة بعد الفاتحة هل عليه سجود السهو؟.. الإفتاء تجيب

فايلر: جروس نصحني بتدريب النادي الأهلي

إثيوبيا بالعربي ينتصر لمصر ويفضح قناة الجزيرة

الأغلى في تاريخ الملكي.. تفاصيل عرض ريال مدريد الخرافي لضم محمد صلاح

وفاة طلعت زكريا.. زفاف هنا الزاهد آخر ظهور له قبل رحيله

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الظهور الأول لأعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر في استاد القاهرة

لكل اسم حكاية.. دهب مدينة الرمال اللامعة والشواطئ الخلابة

اكتشاف قلادة ذهبية من العصر البرونزي عمرها 4 آلاف عام وسعرها مفاجأة