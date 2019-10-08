أحمد موسى: 25 يناير أضاعت مياه النيل .. فيديو

قدم الإعلامي أحمد موسى، العزاء في وفاة الفنان طلعت زكريا، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان شمتت في وفاة الفنان الراحل طلعت زكريا، "طباخ الرئيس".



وأضاف أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن البعض يشمت في وفاة الفنان طلعت زكريا لأنه كان له رأي معارض لـ25 يناير، مشيرا إلى أنه له أيضا رأي في يناير.



وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن 25 يناير هي ما أضاعت مياه النيل، قائلا: "عملت لينا ايه 25 يناير؟!".

