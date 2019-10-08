لا يوجد سبب للتأجيل.. اتحاد الكرة يصدم الزمالك بخصوص موعد مباراة القمة أمام الأهلى

أكد مصدر مطلع داخل اللجنة الخماسية باتجاد كرة القدم على إقامة مباراة الأهلى والزمالك فى موعدها المحدد 19 أكتوبر الجارى فى إطار لقاءات الجولة الرابعة من منافسات الدورى الممتاز.



وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد أنه لا يوجد سبب يؤجل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك خاصة بعد قرار الاتحاد الإفريقى بإقامة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى 24 أكتوبر الجارى ، أى بعد مباراة القمة بـ 5 أيام كاملة.



وأضاف أن 5 أيام كفيلة أمام الزمالك من أجل تحقيق أفضل إعداد ممكن لمواجهة الفريق السنغالى وحسم التأهل إلى دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا .



وتابع: " لو كان قرار الكاف بإقامة مباراة الزمالك الإفريقية قريب من مواجهة القمة مع الأهلى فكان سيكون هناك قرارا بتأجيلها وفقا للوائح المنظمة لمسابقة الدورى .



كان مرتضى منصور رئيس الزمالك أعلن رغبته فى تأجيل مباراة فريقه أمام الأهلى من أجل تحقيق إعداد جيد لمواجهة جينيراسيون السنغالى .