تعليق ناري من أشرف زكي على الشامتين فى وفاة طلعت زكريا.. فيديو

قال الدكتور، أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن الفنان الراحل، طلعت زكريا، سيتم دفنه غدًا بمحافظة الإسكندرية.



وأضاف نقيب المهن التمثيلية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دى ام سي، المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي عمرو خليل، أن العزاء سيكون يوم الخميس بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.



وأشار أشرف، إلى أنه متواجد مع أسرة المرحوم منذ الصباح الباكر، مؤكدًا ان الراحل متواجد باحدي المستشفيات بالدقي.



وفى نفس السياق، علق على ما تقوم به الجماعات الإرهابية، من شن حالة من الشماتة على الراحل، وذلك لرفضه لثورة 25 يناير، وقال" حسبي الله ونعم الوكيل فى الناس دي .. الناس دي محسوبة على البني ادمين بس هما مش بني ادمين"

