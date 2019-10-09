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رياضة

بسبب مرتضى منصور.. أزمة قوية لـ اتحاد الكرة بشأن مباراة القمة

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 07:52 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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نور عادل
يواجه اتحاد الكرة المصري ازمة جديدة بالوقت الحالي، وذلك عقب إعلان الاتحاد الافريقي قراره بشأن مباراة نادي الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي بدور الـ32 من دوري ابطال افريقيا.

وقرر الاتحاد الأفريقي إعادة المباراة يوم 24 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك مع تحمله كافة النفقات الخاصة بسفر وطيران بعثة الفريق السنغالي.

وتكمن الأزمة التي تواجه اتحاد الكرة بالوقت الحالي هي تصريحات رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، والذي أكد انه لن يخوض مواجهة القمة مع النادي الأهلي يوم 19 أكتوبر قبل مباراته مع الفريق السنغالي.

وطالب مرتضى منصور اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني تأجيل مباراة القمة، وذلك لما بعد مباراة جينيراسيون فوت السنغالي.

وينتظر الجميع قرار اتحاد الكرة المصري، والذي أكد في وقت سابق من قبل أنه لن تكون هناك اي تأجيلات او خلل بالجدول الذي تم الإعلان عنه قبل انطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز.
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