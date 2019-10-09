بسبب مرتضى منصور.. أزمة قوية لـ اتحاد الكرة بشأن مباراة القمة

يواجه اتحاد الكرة المصري ازمة جديدة بالوقت الحالي، وذلك عقب إعلان الاتحاد الافريقي قراره بشأن مباراة نادي الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي بدور الـ32 من دوري ابطال افريقيا.





وقرر الاتحاد الأفريقي إعادة المباراة يوم 24 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك مع تحمله كافة النفقات الخاصة بسفر وطيران بعثة الفريق السنغالي.





وتكمن الأزمة التي تواجه اتحاد الكرة بالوقت الحالي هي تصريحات رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، والذي أكد انه لن يخوض مواجهة القمة مع النادي الأهلي يوم 19 أكتوبر قبل مباراته مع الفريق السنغالي.





وطالب مرتضى منصور اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني تأجيل مباراة القمة، وذلك لما بعد مباراة جينيراسيون فوت السنغالي.



