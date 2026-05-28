مجازر الوادي الجديد تستقبل 120 أضحية مجانا في أول أيام العيد

أعلنت مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، استمرار جهودها المكثفة داخل مجازر المحافظة لاستقبال الأضاحي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين طوال أيام العيد.

وأكدت المديرية في بيان لها، أنه تم استقبال وذبح 120 من الأضاحي داخل مجازر المحافظة تحت الإشراف البيطري الكامل، وذلك في إطار الحرص على التأكد من سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، حفاظًا على صحة المواطنين ودعمًا لمنظومة الصحة العامة، مضيفة أن المحافظة خصصت هذا العام 14 مجزر ونقطة ذبيح.

وشددت مديرية الطب البيطري على أن الذبح داخل المجازر الحكومية يمثل أهمية كبيرة لما يوفره من بيئة صحية وآمنة تتم فيها أعمال الكشف الظاهري والبيطري على الأضاحي قبل وبعد الذبح، بما يضمن اكتشاف أي أمراض أو مشكلات قد تؤثر على سلامة اللحوم. كما يساهم الذبح داخل المجازر في الحفاظ على البيئة والنظافة العامة ومنع إلقاء المخلفات بالشوارع، والحد من انتشار الروائح والحشرات والتلوث، بالإضافة إلى ضمان التخلص الآمن والصحي من مخلفات الذبح وفق الاشتراطات البيئية والصحية المعتمدة.

كما تواصل فرق الأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر عملها على مدار الساعة لتقديم الدعم والإرشاد للمواطنين، والتيسير عليهم خلال أيام العيد، بما يحقق أعلى درجات الأمان الغذائي ويحافظ على المظهر الحضاري للمحافظة.