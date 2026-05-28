"العيد أحلي" مبادرة للشباب والرياضة ببني سويف

نفذت مديرية الشباب والرياضة ببني سويف فعاليات مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب ببني سويف"، تحت رعاية جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، ووبتوجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، وإشراف هشام الجبالي مدير عام مديرية الشباب والرياضة.

تم تنفيذ المبادرة ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات" بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، والتي يجري تنفيذها بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية للعام الخامس على التوالي احتفالاً بعيد الأضحى المبارك، بهدف تحقيق استراتيجية الوزارة في تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية متكاملة.

وشهدت مراكز الشباب بمختلف مراكز وقرى المحافظة فتح أبوابها أمام المواطنين خلال أيام العيد، حيث تضمنت الفعاليات تنفيذ أيام ترفيهية ورياضية لأهالي القرى والنجوع والمدن الواقعة في نطاق مراكز الشباب، بهدف إدخال البهجة والسعادة على الأطفال والشباب والأسر احتفالاً بعيد الأضحى المبارك.

هذا وتنوعت الأنشطة والفعاليات ما بين الألعاب الرياضية، والأنشطة الترفيهية، وملاهي الأطفال، وعروض التنورة، والأغاني الوطنية والترفيهية، إلى جانب الرسم على الوجه وتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال، وسط أجواء من الفرحة والبهجة.

كما شهدت مراكز الشباب إقبالاً كثيفاً من الأطفال والشباب وجميع أفراد الأسرة لقضاء إجازة العيد والاستمتاع بالفعاليات المقدمة، فضلاً عن استقبال المواطنين أمس لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك داخل مراكز الشباب.