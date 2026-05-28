الوادي الجديد تخصص 5 أماكن لفحص المقبلين على الزواج خلال العيد

أعلنت مديرية الصحة بالوادي الجديد، أنه جرى تخصيص 5 أماكن لفحص المقبلين على الزواج خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك تسهيلا على المواطنين.

وأضافت مديرية الصحة في بيان لها، أنه تم تخصيص عيادة حى الأمل بمركز الخارجة، والمجمع الطبي بموط بمركز الداخلة، وحدة الكفاح الصحية بمركز الفرافرة، وحدة بلاط الصحية بمركز بلاط، مستشفى باريس القديمة بمركز باريس.

من جانبها، أكدت مديرية الصحة بالوادي الجديد أنه تم التنبيه والتشديد على جميع العاملين بالالتزام الكامل بجداول النوبتجيات المعلنة داخل كل منشأة طبية، لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية بالكفاءة المطلوبة دون أي تراجع أو نقص في القوى البشرية خلال فترة الإجازات.

وأضافت أن فرق الحوكمة والمراجعة الداخلية، تواصل مرورها المكثفة على جميع المنشآت الطبية طوال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من جاهزية الفرق الطبية والإدارية، بما يسهم في توفير أفضل مستوى من الرعاية الصحية للمواطنين على مدار اليوم.