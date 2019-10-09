رصد 238 مخالفة خطيرة في الانتخابات التشريعية تونس

أكد أنيس الجربوعي عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية أن مجلس الهيئة نظر في 1592 مخالفة انتخابية في التشريعية، من بينها 238 مخالفة مصنفة ''خطيرة'' وتهم أساسا خرق الصمت الانتخابي والإشهار السياسي، كما تمت إحالة 223 تجاوز على النيابة العمومية تتعلق بحالات عنف واعتداء قام بها أنصار المترشحين.





وأفاد أنيس الجربوعي بتوصّل الهيئة تقرير لرصد وسائل الإعلام، الذي تضمن مخالفات عديدة لوسائل الإعلام السمعية والبصرية، وسيتم تحديد مدى تأثيرها على توجيه إرادة الناخبين، وفقا لإذاعة موزاييك التونسية.





وأوضح أنيس الجربوعي في السياق ذاته، أن المخالفات الخطيرة التي من شأنها إسقاط قائمات انتخابية، تهم أساسا القائمات الفائزة.





وتشير النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التونسية إلى خريطة مضطربة إذ لم يحصل أي حزب على أغلبية المقاعد التي تخوله لتشكيل الحكومة المقبلة منفردا.





وستلجأ الأحزاب السياسية على الأرجح إلى تشكيل ائتلافات تحت قبة البرلمان من أجل تكوين تحالف يضم 109 أعضاء على الأقل من أجل تشكيل حكومة ائتلافية.





وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في تونس حصول حزب النهضة الإخواني على 40 مقعدا، تلاه حزب قلب تونس الذي يرأسه رجل الأعمال الموقوف نبيل القروي بـ35 مقعدا.



