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أخبار العالم

الرئاسة العراقية تدعو إلى إجراء تعديل وزاري

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 08:55 ص
الرئيس العراقي
الرئيس العراقي
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قسم الخارجي
كشف الرئيس العراقي برهم صالح عن فتح تحقيق عاجل في الاعتداءات التي مست المشاركين في تظاهرات حاشدة في العراق منذ الأول من أكتوبر.

ودعا صالح إلى ضرورة إجراء تعديل وزاري لتحسين أداء الحكومة بما يحقق طفرة نوعية في عملها، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

وقال المكتب الإعلامي لصالح في بيان، إن الرئيس العراقي شدد، بعد لقائه عدد من المحافظين، على أهمية حماية المتظاهرين السلميين وحماية الأمن العام ومنع إراقة مزيد من الدماء.

كما شدد على وجوب فتح تحقيق عاجل بشأن الاعتداءات التي رافقت التظاهرات، لافتا إلى ضرورة التصدي لأي اعتداء على القوات الأمنية والممتلكات العامة.

وأضاف "صالح"، أن رئاسة الجمهورية ستدعم تعويض المتضررين والعمل على محاسبة المجرمين والخارجين عن القانون ممن أطلقوا الرصاص على المتظاهرين.
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