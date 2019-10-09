شاهد.. لحظة خروج جثمان طلعت زكريا من المستشفى "فيديو"

خرج منذ قليل جثمان الفنان الراحل طلعت زكريا، من مستشفى بدران بالدقي، متوجها إلى مسجد العمري بالعطارين بالإسكندرية، حيث يتم دفن الفقيد الراحل في مسقط رأسه بالإسكندرية.



يرافق الجثمان ابنا الراحل ايمي وعمر طلعت زكريا وبعض أفراد الأسرة. وكان طلعت زكريا قد وافته المنية عصر أمس الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ 58 عاما.



ومن المقرر أن تتلقى نقابة المهن التمثيلية وأسرة الفنان طلعت زكريا العزاء فيه مساء غد الخميس بمسجد الحامدية الشاذلية فى منطقة المهندسين.

