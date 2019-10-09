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حوادث

ضبط حورس وعسلية وعديلة أشهر تجار المخدرات بالقليوبية

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 10:06 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
تمكن ضباط مباحث القليوبية من ضبط 3 تجار مخدرات من بينهم ربة منزل وشهرتهم حورس وعسلية وعديلة وبحوزتهم مواد مخدرة احيل المتهمين للنيابة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة العبور من ضبط أحمد ع س وشهرته " حورس " عاطل ومقيم إسكان الشباب – دائرة القسم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن 40 جراما ومبلغ مالى 550 جنيها وهاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث مركز بنها من ضبط سالم ض ث وشهرته " عسلية " عاطل ومقيم كفر مويس – دائرة المركز والسابق إتهامه في عدد 5 قضايا ( مخدرات – سلاح – سرقة ) وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش و 2 طلقة من ذات العيار وكميه من مسحوق الهيروين المخدر تزن 200 جرام ومبلغ 250 جنيه وهاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.

كما تم ضبط المدعوة جيهان م ع وشهرتها " جيهان عديلة " 40 سنة ربة منزل ومقيمة كفر الشموت – دائرة المركز وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن 120 جرام ومبلغ 200 جنيه وهاتف محمول وبمواجهتها أقرت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتها والهاتف للاتصال بعملائها وتولت النيابة التحقيق.
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