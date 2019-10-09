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أخبار العالم

روسيا تعلق على العملية العسكرية التركية في سوريا

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 10:01 ص
وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
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رويترز
دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، إلى حماية وحدة الأراضي السورية، في الوقت الذي تستعد القوات التركية لعملية في شمال شرق سوريا.

وأبلغ لافروف الصحفيين خلال زيارة لقازاخستان في أعقاب الانسحاب المفاجئ للقوات الأمريكية بأن الأفعال التي تقوم بها الولايات المتحدة في سوريا متناقضة، وأن روسيا تدعو للحوار بين دمشق وأكراد سوريا.

وقال مدير الاتصالات بمكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، إن تركيا ستعبر إلى سوريا "قريبا".
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