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تعليم

جامعة القاهرة تطلق مسابقة حول الشائعات وتأثيرها على التنمية في مصر

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 10:03 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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ياسمين سامي
أعلنت جامعة القاهرة عن فتح باب التقدم لمسابقة وقف الفنجرى لدراسات وبحوث خدمة المجتمع، وطرح موضوع "الشائعات وتأثيرها على التنمية في مصر"، ليكون موضوعًا بحثيًا لمسابقة الوقف لعام 2019، كما كرمت الجامعة أمس الفائزين بمسابقة وقف الفنجري لعام 2018.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن مسابقة وقف الفنجري لبحوث ودراسات خدمة المجتمع تقوم عليها جامعة القاهرة سنويًا من خلال وقف خيري للراحل المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري لصالح أفضل البحوث والدراسات في القضايا التي تهم المجتمع المصري، وهى أحد أدوات البحث العلمي لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة في مجال التنمية المجتمعية، لافتًا إلى أهمية دور البحث العلمي فى إيجاد الحلول العملية لبعض المشكلات التي تواجه المجتمع المصري في مجالات التنمية.

وقال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن لجنة المسابقة خصصت جوائز قيمتها 80 ألف جنيه للفائزين، بواقع 25 ألف جنيه للفائز الأول، و15 ألفًا للفائز الثاني، و10 آلاف للفائز الثالث، إلى جانب 15 جائزة تشجيعية للفائزين التاليين في الترتيب وقيمة كل جائزة ألفي جنيه، كما قررت اللجنة العليا للمسابقة أن يكون آخر موعد لتقديم البحوث هو نهاية شهر أغسطس 2019، وهي مسابقة متاحة لجميع الشباب الباحثين في الجامعات والمؤسسات.

يذكر أن مسابقة المستشار محمد شوقى الفنجري ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة سنويًا من خلال الوقف الخيري للمستشار الفنجري منذ عام 2005 لبحث قضايا تنموية محددة، وتمنح جوائزها من عائد الوقف الخيري. وتهدف المسابقة إلى تشجيع البحوث النظرية والتطبيقية في مجالات تنموية، كالتعليم، والصحة، والبطالة، والمياه، والطاقة، وتطوير العشوائيات، وغيرها، حيث أنها مسابقة بحثية متاحة لجميع الباحثين بمصر من مختلف الأعمار والجهات.
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