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فن

شاهد.. وصول جثمان الفنان طلعت زكريا مسجد العمري في الإسكندرية

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 12:05 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
وصل جثمان الفنان طلعت زكريا، لمسجد العمري بمنطقة كرموز بالإسكندرية، لإقامة صلاة الجنازة على روحه ظهر اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يواري جثمان الفنان الراحل الثرى بمقابر أسرته بالعامود بمنطقة كرموز، وسط الإسكندرية.

يشار إلى أن الفنان الراحل طلعت زكريا وهو من مواليد 29 مارس 1960 بالإسكندرية تعرض لوعكة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، ليرحل عن عالمنا، مساء أمس، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 59 عاما.

وشارك الفنان الراحل في بطولة عدد من الأفلام من بينها "حاحا وتفاحة وأبوعلي، وسيد العاطفي، والتجربة الدنماركية" وغيرها.
وقدم للمسرح مجموعة من المسرحيات، من بينها "دوري مي فاصوليا، وبابا جاب موز" وغيرها.
شاهد.. وصول جثمان الفنان طلعت زكريا مسجد العمري في الإسكندرية
شاهد.. وصول جثمان الفنان طلعت زكريا مسجد العمري في الإسكندرية
شاهد.. وصول جثمان الفنان طلعت زكريا مسجد العمري في الإسكندرية
شاهد.. وصول جثمان الفنان طلعت زكريا مسجد العمري في الإسكندرية
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