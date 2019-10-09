بإطلالة كالأميرات.. مى سليم في كواليس مسلسل حواديت الشانزليزيه









نشرت الفنانة مي سليم عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة من كواليس مسلسلها الجديد "حواديت الشانزليزيه" والمقرّر عرضه خلال الفترة القليلة القادمة.وظهرت مي سليم في الصورة بفستان كالأميرات، ذو اللون الأخضر الفاتح، مكشوف من الاكتاف وأرتدت على رأسها بورنيطة حمراء، ونسقت معه قراط باللون الأخضر، وكوليه.وانتعت فى قدميها، حذاء ذات كعب عالى من اللون الذهبى، واضعة بعض اللمسات البسيطة الهادئة من المكياج واحمر الشفاه.وكتبت مي تعليقا على الصورة قائلة: "حواديت الشانزليزية قريبا بحبك يا بت يا فتنة".