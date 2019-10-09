وصول هنا الزاهد وأحمد فهمي إلى مسجد العمري لوداع طلعت زكريا

وصلت الفنانة هنا الزاهد وزوجها أحمد فهمي، للمشاركة في تشييع جنازة الفنان طلعت زكريا بمسجد العمري وسط الإسكندرية.



ومن المقرر تشييع جنازة الفنان الراحل من مسجد العمري في الإسكندرية، عقب ظهر اليوم الأربعاء، قبل أن يوارى الثرى بمقابر أسرته بالعامود بمنطقة كرموز.



يشار إلى أن الفنان طلعت زكريا وهو من مواليد 29 مارس 1960 بالإسكندرية تعرض لوعكة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، ليرحل عن عالمنا، مساء أمس، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 59 عاما.